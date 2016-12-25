Когда закончится «золотая лихорадка» в Поднебесной?

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ОСКАР — САМЫЙ ДОРОГОЙ БРАЗИЛЕЦ В КИТАЕ

25-летний полузащитник Оскар перешел из «Челси» в «Шанхай Шанган», который недавно возглавил Андре Виллаш-Боаш. Трансфер бразильца обойдется китайскому клубу, где выступает экс-зенитовец Халк, в 70 миллионов евро.

Понятно, что не красоты Поднебесной и не разнообразная и очень вкусная кухня стали основными причинами переезда Оскара. Главное — возможность заработать для себя и близких на всю оставшуюся жизнь. Ведь теперь уже бывшему хавбеку «Челси» пообещали платить примерно по 470 тысяч евро в неделю. Согласитесь, хорошая прибавка к уже заработанному в Англии.

«В Европе есть клубы, где считают, что и в Англию едут за тем же самым — за огромными зарплатами, — отметил главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп, комментируя ситуацию на европейском и азиатском трансферных рынках. — В Китае сейчас не такой чемпионат, в котором действительно хотелось бы сыграть. Потому единственный способ привлечь футболистов — предложить им большие деньги. И если игрок решается туда ехать, его уже ничем не остановишь. Не знаю, как принимают такие решения, но китайский вариант не для меня. Туда хорошо слетать в отпуск».

Безусловно, в выгодном для себя свете оценивают сделку владельцы лондонского клуба, в последние годы заработавшие на трансферах хорошие деньги. Давида Луиза купили за 21 миллион фунтов, продали за 50 миллионов. За Ромелу Лукаку отдали 18 миллионов, получили — 30 миллионов. Разность в ценах покупки и продажи Оскара составила 40 миллионов, Рамиреса — 15 миллионов. Роман Абрамович оставался в плюсе после ухода Кевина Де Брейне, Хуана Маты и Андре Шюррле.

ТАКИХ ЗАРПЛАТ ФУТБОЛ ЕЩЕ НЕ ЗНАЛ

В ближайшее время вслед за Оскаром в Поднебесную отправится Карлос Тевес, который, если верить называемым суммам, предлагаемым нападающему клубом «Шанхай Шэньхуа», может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Двухлетний контракт обогатит аргентинца, которому в феврале исполнится 33 года, на 70 миллионов евро. Каждую неделю на его счет в банке будут поступать по 730 тысяч.

Футболисту «Бока Хуниорс» не преминули напомнить сказанное им лет шесть назад. Тогда Тевес был весьма категоричен: «Я не хочу больше играть в футбол. Устал от него. Говорю серьезно. Современный футбол — только деньги. И мне это не по душе. Игроков больше не интересуют победы. Им нужны лишь деньги».

Что ж, времена меняются. Принципы и взгляды — тоже. Переезд в Шанхай — своеобразное свадебное путешествие для Карлоса и его подруги детства Ванесы Мансильи. Они знакомы уже два десятка лет, воспитывают троих детей. И на днях наконец-то связали себя узами брака.

ПОЛМИЛЛИАРДА ДЛЯ МЕССИ

Ходят слухи о возможных трансферах в Китай Джона Терри, Уэйна Руни, Алексиса Санчеса, Лукаса Лимы… Но самый громкий касается Лионеля Месси. 500 миллионов евро (!!!) за пятилетний контракт с клубом «Хэбэй Хуася Синфу» (в английском варианте — «Хэбэй Чайна Форчун»). Якобы на такие расходы готовы пойти владельцы команды. Лишь бы утереть нос конкурентам.

Зарплатные гонки, золотая лихорадка в китайском футболе, похоже, стали волновать власти страны. Во всяком случае, об этом свидетельствует статья в главной газете Китая «Жэньминь жибао», где отмечается, что «настало время остановить сумасшествие».

Автор или авторы написанного отметили серьезный дисбаланс между огромными тратами на футболистов и уровнем профессионализма (а зачастую его отсутствием) в организации внутренних соревнований, в создании условий и необходимой инфраструктуры. Подчеркнуто, что, вместо того чтобы заниматься долгосрочным развитием системы подготовки резервов, клубы тратят гигантские средства на иностранных звезд. А в целом местный футбол не развивается и не улучшается. И все его процветание и благополучие сейчас не более чем мечта и мыльный пузырь.

Вам это ничего не напоминает? Вспомните российский чемпионат во времена финансового благополучия….

УЖЕСТОЧЕНИЕ ЛИМИТА

Не случайно на днях в Китае пошли разговоры об ужесточении лимита. Чтобы остановить гонку зарплат и завоз чужестранцев, решили применить административные меры. Раз не действуют призывы быть разумными.

Предлагается ограничить число иностранцев, выходящих одновременно на поле. Сейчас их может быть пятеро — один представитель азиатского региона (например, кореец, японец или узбек) и четыре гражданина из других континентов. В дальнейшем этот лимит сохранят — но только для заявки на матч. А вот на поле можно будет выпустить лишь четыре легионера, включая одного азиата не из Китая.