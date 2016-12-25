Суд Мадрида отменил решение в пользу президента «Реала» против газеты AS

Ранее AS опубликовал интервью Гая Де Лиебаны. Он утверждал, что есть связь с получением строительной компанией ACS, которой владеет Перес, подрядов на строительство в различных странах, и подписанием новых игроков «Реалом». Так, после подписания Кейлора Наваса ACS занялась строительством в Коста-Рике, после подписания Чичарито занялась строительством нового аэропорта в Мексике. Похожая история была и при переходе колумбийца Хамеса Родригеса.

Суд постановил, что издание и эксперт не искажали факты, а истцам, которыми выступали Перес и ACS, придется компенсировать судебные издержки.