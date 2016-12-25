Сейчас «лебеди» занимают 19-е место в таблице АПЛ.



«Это полная ложь, бред. У нас был очень хороший контакт с игроками. Когда я приехал, то сразу сделал акцент на более коротких и резких тренировках с большей интенсивностью и темпом. Мы постарались, чтобы всё — от разминки и до работы в зале — было сбалансировано и грамотно. Игроки приняли эти изменения очень тепло.



Вы же знаете, как это работает. Кто знает, откуда это взялось? Иногда такие вещи исходят от агентов, членов семьи или друзей тех, кто, возможно, в данный момент не играет так много, как хотел бы», — цитирует Брэдли Sky Sports.