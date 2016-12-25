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25 декабря 2016, 22:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Брэдли: Слухи о том, что игроки «Суонси» недовольны моими тренировками, — бред

Главный тренер «Суонси Сити» Боб Брэдли опроверг слухи о том, что некоторые игроки недовольны его тренировками.

Сейчас «лебеди» занимают 19-е место в таблице АПЛ.

«Это полная ложь, бред. У нас был очень хороший контакт с игроками. Когда я приехал, то сразу сделал акцент на более коротких и резких тренировках с большей интенсивностью и темпом. Мы постарались, чтобы всё — от разминки и до работы в зале — было сбалансировано и грамотно. Игроки приняли эти изменения очень тепло.

Вы же знаете, как это работает. Кто знает, откуда это взялось? Иногда такие вещи исходят от агентов, членов семьи или друзей тех, кто, возможно, в данный момент не играет так много, как хотел бы», — цитирует Брэдли Sky Sports.

Суонси
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