Футболист Демпси может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

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33-летний нападающий не выходил на поле с августа текущего года после того, как ему был поставлен диагноз аритмия. В настоящее время он тренируется по индивидуальной программе.

«Мы не знаем, будет ли он играть в футбол и на каком уровне», — сказал Лагеруи.

Демпси перешел в «Сиэтл» в 2013 году. За «Фулхэм» и «Тоттенхэм» он выступал с 2007 по 2013 год. В составе сборной США стал серебряным призером Кубка конфедераций 2009 года, который прошел в ЮАР.