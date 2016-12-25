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25 декабря 2016, 21:40 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Футболист Демпси может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бывший нападающий английских футбольных клубов «Тоттенхэм» и «Фулхэм» Клинт Демпси может завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил генеральный директор клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Сиэтл Саундерс», за который выступает футболист, Гарт Лагеруи, слова которого приводит портал Fox Sports.

Бывший нападающий Тоттенхэма не выходил на поле с августа после того как ему был поставлен диагноз аритмия. Увеличить
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33-летний нападающий не выходил на поле с августа текущего года после того, как ему был поставлен диагноз аритмия. В настоящее время он тренируется по индивидуальной программе.

«Мы не знаем, будет ли он играть в футбол и на каком уровне», — сказал Лагеруи.

Демпси перешел в «Сиэтл» в 2013 году. За «Фулхэм» и «Тоттенхэм» он выступал с 2007 по 2013 год. В составе сборной США стал серебряным призером Кубка конфедераций 2009 года, который прошел в ЮАР.
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