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25 декабря 2016, 21:27 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Ливерпуль» и «Челси» заинтересованы в приобретении вратаря Харта

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Английские футбольные клубы «Ливерпуль» и «Челси» заинтересованы в приобретении голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта. Об этом сообщает портал Goal.com.

29-летний голкипер может перейти в один из указанных клубов летом. Увеличить
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Отмечается, что 29-летний вратарь может перейти в один из указанных клубов летом.

В текущем сезоне Харт выступает за итальянский «Торино» на правах аренды, провел за клуб 16 матчей в четырех из которых не пропустил.

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