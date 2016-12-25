«Ливерпуль» и «Челси» заинтересованы в приобретении вратаря Харта
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Английские футбольные клубы «Ливерпуль» и «Челси» заинтересованы в приобретении голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта. Об этом сообщает портал Goal.com.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Отмечается, что 29-летний вратарь может перейти в один из указанных клубов летом.
В текущем сезоне Харт выступает за итальянский «Торино» на правах аренды, провел за клуб 16 матчей в четырех из которых не пропустил.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter