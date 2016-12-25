CAS рассмотрит дело «Карпат» против клуба четвертого бразильского дивизиона
Спортивный арбитражный суд Лозанны 17 января проведет слушание по делу «Карпат» против клуба четвертого бразильского дивизиона «Метрополитану», сообщает
пресс-служба организации.
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Детали этого разбирательства станут известны позже.
В 2011 году львовский клуб подписал полузащитника Эрика Перейру, который ранее выступал за «Метрополитану». Бразилец сыграл шесть матчей в составе «Карпат».
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