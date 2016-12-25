Адвокат хочет купить в «Фенербахче» игрока «Аякса»

В приобретении 30-летнего футболиста заинтересован лично наставник стамбульцев Дик Адвокат.

Контракт игрока сборной Дании с голландцами истекает будущим летом. Но «Фенербахче» готов заплатить 3 миллиона евро, чтобы Шене перешел к ним уже зимой.

В нынешнем сезоне датчанин принял участие в 20 матчах во всех турнирах в составе «Аякса», забив четыре гола и сделав пять результативных передач.