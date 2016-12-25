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25 декабря 2016, 18:51 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Адвокат хочет купить в «Фенербахче» игрока «Аякса»

Полузащитник «Аякса» Лассе Шене может продолжить карьеру в «Фенербахче», утверждает spor.mynet.com.

В приобретении 30-летнего футболиста заинтересован лично наставник стамбульцев Дик Адвокат.

Контракт игрока сборной Дании с голландцами истекает будущим летом. Но «Фенербахче» готов заплатить 3 миллиона евро, чтобы Шене перешел к ним уже зимой.

В нынешнем сезоне датчанин принял участие в 20 матчах во всех турнирах в составе «Аякса», забив четыре гола и сделав пять результативных передач.

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