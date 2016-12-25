Немецкий форвард с казахстанскими корнями может перейти в «Окжетпес»
Нападающий Вадим Томас может перейти в «Окжетпес». Об этом сам футболист сообщил в интервью
Westfalen-Blatt.de.
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28-летний Томас играет за клуб «Роланд» из оберлиги — пятая по силе лига чемпионата Германии. При этом он не является профессиональным игроком и никогда не выступал в командах выше уровня оберлиги.
На просмотр в «Окжетпес» Томас попал через одно из футбольных агентств Москвы. Свой 28-й день рождения он встретил в Анталии, где находился на сборах вместе с кокшетауским клубом.
«Это был лучший подарок для меня, — говорит о просмотре Томас. — Это мой последний шанс попасть в профессиональный футбол. Было бы очень здорово сыграть за команду из родного региона, я мечтаю об этом».
Родился Томас в селе Астраханка, что в Акмолинской области, но в детстве вместе с семьей эмигрировал в Германию. У футболиста, согласно данным в прессе, есть казахстанский и немецкий паспорта. В случае перехода в «Окжетпес» или любой другой казахстанский клуб Томас будет считаться легионером, так как не является воспитанником казахстанского футбола.
В это межсезонье «Окжетпес» пока подписал только одного игрока — словенского хавбека Луку Хорвата. На просмотре в команде находится камерунский форвард Давид Это́о, чей старший брат Самюэль в свое время играл за «Барселону» и «Интер».
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