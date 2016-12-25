Эмин Махмудов: Благодарен Карпину, что позвал в «Спартак»

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«ТРЕНЕР “КРЫЛЬЕВ” НА МЕНЯ НЕ РАССЧИТЫВАЛ»

— Слышали ли о непростой истории «Боавишты»? И что только в 2014 году клуб снова получил статус профессионального?

— Знаю, что все случилось из-за большого коррупционного скандала В клубе об этом не говорят, но я читал, когда переходил в «Боавишту».

— Вам об истории клуба не рассказывали?

— Рассказывали и завоеванные кубки показывали. Ну, а о плохой части этой истории зачем упоминать?

— Тогда наверняка сказали, что «Боавишта» — один из самых титулованных клубов Португалии?

— Конечно, в первый же день был в музее клуба. Если не путаю, это четвертая команда по количеству титулов в Португалии.

— Музей большой?

— Да, кубков полно, там не только футбольные, но и гандбольные, например. «Боавишта» объединяет много видов спорта, вплоть до борьбы.

— Расскажите, как появился вариант с «Боавиштой»?

— Агент сказал — есть возможность перейти в португальскую команду. Было даже два заинтересованных клуба из Португалии, но сказали, что «Боавишта» больше подходит. Сразу согласился. Был вариант еще из одной страны, но португальский чемпионат довольно хороший.

— Вы тогда были на контракте с «Крыльями Советов»?

— Да, тренер «Крыльев» на меня не рассчитывал. Подумал, что не буду ждать, попросил руководство меня отпустить. Да и у португальских клубов нет денег, чтобы покупать футболистов. К тому же я в тот момент становился легионером в России, так как начинал играть за сборную Азербайджана.

— То есть проблем при расторжении контракта не возникло?

— Нет, спасибо руководству «Крыльев», которое всегда помогало мне, особенно когда были травмы.

— Но вы ведь много играли в Самаре, и играли хорошо. При Веркаутерене что-то не сложилось?

— Когда он пришел, я стал играть постоянно. Но потом сломал ногу, пропустил год. И тренер, наверное, подумал, что я не наберу былую форму, поэтому смотрел на других футболистов. Но мне ничего не говорил на эту тему.

«ОКАЗАЛСЯ В ЧЕРНОМ СПИСКЕ»

— Произвел ли впечатление стадион «Бесса»?

— Еще какое! Хороший стадион. Но в России сейчас более современные арены строятся. Хотя по сравнению с другими российскими стадионами, «Бесса» очень хорош. И атмосфера прекрасная.

— Много болельщиков собирается?

— Для местного чемпионата считается, что 5−6 тысяч — это нормально. Если игра с хорошей командой, набирается до 15 тысяч, а с «Бенфикой» — и вовсе полный стадион.

— Традиционный вопрос: во многих клубах принято, чтобы новичок что-то спел, станцевал. Как в «Боавиште»?

— Здесь такого нет. Футболисты встают в две колонны, а ты должен пробежать по коридору между ними. И пока бежишь тебя шлепают по спине, по голове. Но мне повезло, почему-то про меня забыли. Всех новичков прогнали через коридор, а меня нет.

— Почему в первое время не играли?

— Тренер на меня не рассчитывал. Так уж получилось, что он то ли не знал, что я приду, то ли еще что. Но как я приехал, сразу оказался в черном списке. А вот с новым тренером многое поменялось. В том числе и отношение.

— Наверное, и философия работы поменялась. Мигел Леал еще с времен «Морейренсе» казался специалистом, умеющим работать с молодыми игроками.

— Он хороший мотиватор, сильные слова говорит, в психологии здорово разбирается. А еще много работаем над тактикой, над прессингом. .

— Можете вспомнить его слова?

— Всегда говорит, что мы должны иметь мечту, не отказываться от нее, какая бы ни была ситуация. Продолжать работать, идти за мечтой, и не снижать планку.

«СКАЗАЛ, ЧТО У ЛЫСЦОВА ХОРОШИЙ УДАР И ОН ЗАБИЛ»

— Как ваш португальский, кстати? Вот Виталий Лысцов недавно дал интервью местным журналистам. Как раз после матча с «Боавиштой».

— Могу объясниться, на бытовом уровне все хорошо. Когда идут сложные предложения, не до конца понимаю, всего лишь пять месяцев здесь. Но все отмечают, что я очень быстро выучил язык.

— Значит, тоже интервью можете дать по-португальски?

— Нет, интервью — тяжело (смеется).

— Но вы видели подвиг Лысцова, когда он говорил по-португальски перед журналистами?

— Не видел, мы с командой уже уехали к тому моменту.

— Зато гол его рассмотрели.

— Да, я как раз одному из одноклубников сказал, что у Лысцова очень хороший удар. И в этот момент он как раз забил гол.

— Приятно ли, что вас признали лучшим после матча с «Насьоналом» («Боавишта» победила 2:0, Махмудов забил первый гол — Прим. ред.)?

— Приятно, но надо работать, чтобы такие оценки были постоянно. Нужно держать уровень. Конечно, команда помогает, работаем друг на друга.

— Учитывая, что гол забили, 8-го января ждать вас в составе?

— Надеюсь. Так-то тренер решает.

«ВРАТАРЬ ЧТО-ТО ПОКАЗАЛ, ПОШЛИ РАЗБИРАТЬСЯ»

— Cчитается, что португальские специалисты — одни из лучших. Вы сейчас с одним из них работаете. Можно ли сравнить российких и португальских тренеров?

— Не сказал бы, что существует большое отличие. Да, тут произносят больше мотивирующих слов. Но нет пропасти, не скажу, что португальцы сильнее российских тренеров, по крайней мере если брать тех, с кем я работал. Но вот до этого был тренер у «Боавишты», он ничем не превосходит российских, это точно.

— Один из громких моментов сезона — стычка между игроками «Боавишты» и «Витории Гимарайнш» в Кубке Португалии. После нескольких игроков дисквалифицировали. Что было?

— «Витория» для нас самый принципиальный соперник, все матчи проходят очень ожесточенно. В конце той игры вратарь «Витории» начал прыгать перед нашими болельщиками, что-то показывать. Конечно, нам не понравилось, пошли разбираться. И перешло это все в большую кучу-малу. Судья, кончено, выпустил ситуацию из-под контроля. Очень много позволял «Гимарайншу». Но в принципе тут все матчи «Боавишты» при тяжелом судействе проходят. Арбитры постоянно в одну сторону свистят.

— В Португалии вообще не очень хорошо с судейством.

— Да, я тут понял, что российские арбитры намного лучше.

«ПОСМОТРЕЛ ВСЕ, КРОМЕ ВИННЫХ ПОГРЕБОВ»

— Живете где-то под Порту или в городе?

— Прямо в центре Порту, конечно, не в старом городе, но недалеко от набережной. Там все близко.

— Наверняка побывали в винных погребах, они там в ряд стоят.

— Я мусульманин, вино не пью, поэтому там не был. Посмотрел в Порту все, кроме винных погребов.

— Что больше всего в Португалии нравится?

— Тепло тут, жить комфортно, спокойно, город чистый, приятный. В футбольном плане нравятся поля. Кроме матча с «Насьоналом», там было тяжелое. Но это если сравнивать с Португалией, а если с Россией, то оно хорошее. А вот с тренировочными полями проблемы, плохие. Еще интенсивность тренировок и матчей тут более высокая. Правда уровень мастерства в чемпионате России, думаю, выше. Хотя здесь много сильных в индивидуальном плане футболистов.

— Кто самый крутой игрок в «Боавиште»?

— Нападающий, который мне голевой пас отдал, Шембри. Потом вратарь, азербайджанец Камран Агаев. Ну и правый полузащитник Юри Медейруш.

— Посмотрела ваш инстаграм, как раз с Шембри и общаетесь больше всего?

— Да, ближе всех. Он сильный футболист, в основном за счет него выходим из обороны.

— Необычный легионер, он же из Мальты…

— Да, мы шутим на этот счет, что даже на Мальте и в Азербайджане есть футолисты. Особенно, конечно, про Мальту.

— В середине таблицы команды сейчас идут довольно плотно. По ощущениям, какие места «Боавиште» по силам занять?

— Сложно сказать, команды после пятого места очень ровно идут. Можно выиграть один матч за счет удачи, и подняться наверх, а можно проиграть, и остаться внизу. Конечно, «Боавишта» может бороться за шестое место, и должна за него бороться. Хотя это и сложно.

«РАНО ПОШЕЛ В «СПАРТАК»

— Расскажите немного о вашей россйиской карьере. Начинали в «Сатурне». Много ли вам, 17-летнему, насоветовали Лоськов с Евсеевым?

— Они просто так не говорили, все по делу. Лоськов подсказывал, помогал. Тем более у нас позиции схожи. Всегда просил играть быстро, думать быстро. А Евсеев не давал расслабиться, подгонял.

— Следом был «Спартак». Почему не сложилось, ведь начало было хорошее?

— Тяжело — молодой, 18 лет. Может, вначале было трудно. Потом не терпелось играть. Ушел в аренду в «Томь», куда не стоило уходить — это был шаг назад. Ну сам виноват, рано, наверное, пошел в «Спартак». И не смог заиграть, как умею.

— Не жалеете, что вообще решились пойти к красно-белым?

— Нет, в «Спартак» два раза не зовут. Люди там мечтают играть.

— Как складывались отношения у вас и остальных российских игроков с Валерием Карпиным? Вот бразильцы его до сих пор чуть ли не старшим братом зовут.

— По-разному, кто-то хорошо отзывался, кто-то плохо. Кто не играет, говорит плохо, так всегда. Я благодарен Карпину, что позвал в «Спартак». В остальном ничего особенного.

— Кстати, вы ездили с командой на матч ЛЧ против «Бенфики». Помните, как это было?

— Да, положительные эмоции остались. Как раз недавно ездил на тот стадион. Был выходной, посетил Лиссабон и на матч сходил. Еще тогда мне «Бенфика» понравилась, а сейчас эта команда показывает лучший футбол в Португалии. Молодая, быстрая команда.

— Недавно вам против «Спортинга» удалось сыграть. Какие впечатления?

— Хорошая команда, но когда я вышел на поле, они вели в счете 1:0 и тянули время. Игралось не так тяжело, может, потому, что во втором тайме «Спортинг» уже не очень старался.

— Как вы принимали решение получить азербайджанский паспорт и выступать за сборную, и что на решение повлияло?

— Долго думал и решил, что пора. Хотел еще полтора-два года назад выступать за сборную Азербайджана.