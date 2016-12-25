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25 декабря 2016, 18:39 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Црвена Звезда» продаст полузащитника «Маккаби», отказав «Эспаньолу»

По сербских и израильских СМИ, «Црвена Звезда» отклонила предложение «Эспаньола» о покупке полузащитника Михайло Ристича.

21-летний футболист продолжит карьеру в «Маккаби» из Тель-Авива. Израильтяне заплатят за него 2,2 миллиона евро, трансфер должен состояться уже в январе.

По неофициальной информации, зарплата игрока, дебютировавшего в сборной Сербии в 2016 году, составит 400 тысяч евро за сезон. Ристич является воспитанником «Црвены Звезды». В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах, отметившись одним голом. (Эли ШВИДЛЕР).

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