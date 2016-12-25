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25 декабря 2016, 18:35 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Футболист мадридского «Реала» Кроос может перейти в «Ювентус»

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Футболист мадридского «Реала» Тони Кроос может перейти в туринский «Ювентус». Об этом сообщает итальянская газета Tuttosport.

Туринский клуб готов купить 26-летнего немецкого полузащитника за €60 млн уже в зимнее трансферное окно. Увеличить
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По данным издания, туринский клуб готов купить 26-летнего полузащитника за €60 млн уже в зимнее трансферное окно. Если сделка не состоится, то запасными вариантами являются Марко Верратти из французского ПСЖ и Иван Ракитич из «Барселоны».

В текущем сезоне Кроос провел за «Реал» 20 официальных матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отметился 11 голевыми передачами.

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