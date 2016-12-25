Футболист мадридского «Реала» Кроос может перейти в «Ювентус»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По данным издания, туринский клуб готов купить 26-летнего полузащитника за €60 млн уже в зимнее трансферное окно. Если сделка не состоится, то запасными вариантами являются Марко Верратти из французского ПСЖ и Иван Ракитич из «Барселоны».

В текущем сезоне Кроос провел за «Реал» 20 официальных матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отметился 11 голевыми передачами.