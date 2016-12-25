«Челси» намерен приобрести вратаря Облака в случае ухода Куртуа

Отмечается, что Куртуа отказался продлевать контракт с «Челси», срок действия которого заканчивается в 2019 году. Главным претендентом на 24-летнего бельгийца является испанский «Реал». Облак является главным кандидатом ему на замену.

Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду 21 матч во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей. Куртуа стал игроком «Челси» в 2011 году, но до 2014 года выступал на правах аренды за «Атлетико». В нынешнем сезоне в его активе 17 игр и 11 пропущенных голов.