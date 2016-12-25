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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28250706/
25 декабря 2016, 16:58 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Челси» намерен приобрести вратаря Облака в случае ухода Куртуа

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Челси» намерен приобрести вратаря испанского «Атлетико» Яна Облака в случае ухода голкипера Тибо Куртуа. Об этом сообщает издание As.

Отмечается, что Куртуа отказался продлевать контракт с «Челси», срок действия которого заканчивается в 2019 году. Главным претендентом на 24-летнего бельгийца является испанский «Реал». Облак является главным кандидатом ему на замену.

Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду 21 матч во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей. Куртуа стал игроком «Челси» в 2011 году, но до 2014 года выступал на правах аренды за «Атлетико». В нынешнем сезоне в его активе 17 игр и 11 пропущенных голов.

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