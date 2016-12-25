Максимович: Мне нравится играть в Казахстане, но пришло время сменить клуб

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Полузащитник сборной Сербии и «Астаны» Неманья Максимович в интервью Alo.rs рассказал о желании сменить клуб.

21-летний серб перешел в столичный клуб в феврале 2015 года. За два сезона он дважды становился чемпионом Казахстана и один раз выигрывал Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач.

«Прошедший сезон могу назвать отличным для клуба. Мы выиграли чемпионат и Кубок, так что все довольны. В Лиге Европы наши ожидания были выше, чем получилось в итоге. Мы надеялись на выход из группы, но стартовали плохо. Жаль, что не смогли выиграть в матче с АПОЭЛом на Кипре, когда уступили на последних минутах. Но с другой стороны, пять очков — это очень хорошее достижения для клуба из Казахстана.

Мне нравится играть в чемпионате Казахстана, но сейчас пришло время для смены клуба, — заявил Максимович.

Перспективным сербом интересуется ряд зарубежных клубов. Этой зимой сообщалось о его возможном трансфере в лиссабонский «Спортинг», испанскую «Валенсию» и бельгийский «Стандард».

Контракт Максимовича «Астаной» завершается в июне 2017 года, а в уже в январе он вправе подписать предварительный контракт с любым клубом.

«Я пока еще ничего не решил, — говорит Максимович. — Я постоянно общаюсь со своим агентом, который консультирует меня по поводу лучшего варианта. Я не буду говорить, где хочу играть. Но если это будет страна с теплым климатом — почему бы и нет? Самое же главное при выборе нового клуба — найти тот, в котором я буду играть постоянно и который можно назвать шагом вперед в своей карьере».

Ранее генеральный менеджер «Астаны» Саян Хамитжанов подтвердил интерес к Максимовичу со стороны зарубежных клубов, но не уточнил их названия. Он не исключил, что серб покинет команду уже этой зимой.

Информация о возможном переходе Максимовича в зарубежный клуб появляется постоянно. Ранее в СМИ сообщалось, что им интересовались испанская «Севилья», английские «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм», итальянские «Милан», «Рома», «Торино», «Интер» и «Дженоа», загребское «Динамо», московский «Спартак», швейцарский «Базель», немецкие «Нюрнберг», «Айнтрахт» и «Гамбург», французские «Олимпик Марсель», «Лион», «Нант» и «Монако».