Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в Европе
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан занимает лишь девятое место.
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Французская газета L’Equipe опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в Европе.
Лидирует в списке наставник каталонской «Барселоны» Луис Энрике, ежемесячный доход которого составляет 1,56 миллиона евро после вычета налогов.
В первую тройку входят испанец Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), который ежемесячно получает 1,48 миллиона евро, и португалец Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), зарабатывающий 1,36 миллиона евро.
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан с окладом 449 тысяч евро в месяц занимает лишь девятое место.
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