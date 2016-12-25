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25 декабря 2016, 14:21 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в Европе

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан занимает лишь девятое место.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан занимает лишь девятое место. Увеличить
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Французская газета L’Equipe опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в Европе.

Лидирует в списке наставник каталонской «Барселоны» Луис Энрике, ежемесячный доход которого составляет 1,56 миллиона евро после вычета налогов.

В первую тройку входят испанец Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), который ежемесячно получает 1,48 миллиона евро, и португалец Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), зарабатывающий 1,36 миллиона евро.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан с окладом 449 тысяч евро в месяц занимает лишь девятое место.
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