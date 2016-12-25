Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в Европе

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Французская газета L’Equipe опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в Европе.

Лидирует в списке наставник каталонской «Барселоны» Луис Энрике, ежемесячный доход которого составляет 1,56 миллиона евро после вычета налогов.

В первую тройку входят испанец Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), который ежемесячно получает 1,48 миллиона евро, и португалец Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), зарабатывающий 1,36 миллиона евро.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан с окладом 449 тысяч евро в месяц занимает лишь девятое место.

<aside name="clb13908197" class="teaser teaser_incontent teaser_facebook"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_facebook"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Lequipe has published the ranking in terms of salary for the top club managers in Europe. Arsene Wenger is 5th with 820k€/month before tax <a href="https://t.co/Ci2IQAZmFC">pic.twitter.com/Ci2IQAZmFC</a></p>— Don Draper (@arsenalbarclays) <a href="https://twitter.com/arsenalbarclays/status/812656687303761920">24 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908197.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>