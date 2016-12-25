Ди Мария может перейти в один из китайских клубов

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Отмечается, что агент 28-летнего аргентинца Жорже Мендеш уже провел переговоры с китайской командой. Ее название не уточняется.

Ди Мария выступает за ПСЖ с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 21 матч, забил три мяча и отдал семь результативных передач.