«Танат внес существенный вклад в становление “Астаны”, наши успехи и победы. Его роль, как капитана и лидера клуба трудно переоценить, ведь Танат был с нами 6 последних сезонов, как раз в этот период и происходило восхождение нашей команды в число ведущих футбольных коллективов Казахстана. Можно смело утверждать, что Нусербаев — один из лучших футболистов страны и один из лидеров национальной сборной. Тем не менее, учитывая желание самого Таната жить с семьей ближе к югу Казахстана, мы приняли решение отпустить Нусербаева, несмотря на действующий контракт. Учитывая вклад и заслуги Таната перед нашим клубом, Нусербаев покидает “Астану” в качестве свободного агента. Благодарим Таната за годы, проведенные в нашей команде, за забитые мячи, за яркие матчи, за те эмоции, которые он нам дарил. От всего сердца желаем Танату успешного продолжения карьеры, а его семье — счастья и благополучия. Мы расстаемся друзьями, и Нусербаев будет всегда желанным гостем для “Астаны”, ведь Танат — один из самых ярких игроков в истории нашего клуба», — подчеркнул Генеральный менеджер ФК «Астана» Саян Хамитжанов.



Титулы и статистика Таната Нусербаева:

3-кратный Чемпион Казахстана (2014, 2015, 2016).

2-кратный обладатель Кубка Казахстана (2012, 2016).

2-кратный обладатель Суперкубка Казахстана (2011, 2015).

Лучший голеадор в истории ФК «Астана» — 54 забитых мяча.

Имеет второй результат по количеству сыгранных матчей за «Астану» — 195 игр.

В составе «Астаны» за 6 сезонов провел 171 матч в чемпионате и Кубке Казахстана, забил

51 мяч и отдал 24 голевые передачи.

Сыграл 24 матча в европейских кубках, забил 3 мяча. Играл за «Астану» в групповых

стадиях Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Действующий игрок национальной сборной Казахстана (25 матчей, 2 забитых мяча).