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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28247385/
25 декабря 2016, 1:45 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Эллардайс просит руководство «Кристал Пэлас» приобрести футболиста Ламина Коне

Защитник «Сандерленда» Ламин Коне может стать первым приобретением лондонского футбольного клуба «Кристал Пэлас» в зимнее трансферное окно, сообщает express.co.uk, утверждая, что в приглашении игрока заинтересован новый главный тренер команды Сэм Эллардайс.

По сообщению источника портала, тренер намерен убедить руководство «Кристал Пэлас» приобрести 27-летнего защитника за 15 миллионов фунтов стерлингов.

Коне перешел в «Сандерленд» из французского «Лорьяна» в январе 2016 года, когда «черными котами» руководил именно Эллардайс. Сумма трансфера составила 5 миллионов фунтов. В сентябре Коне заключил с клубом новый пятилетний контракт.

Эллардайс возглавил «Кристал Пэлас» в пятницу, подписав соглашение сроком на два с половиной года.

«Кристал Пэлас» после 17 туров с 15 очками занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, находясь в одном очке от зоны вылета.

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