Эллардайс просит руководство «Кристал Пэлас» приобрести футболиста Ламина Коне
Защитник «Сандерленда» Ламин Коне может стать первым приобретением лондонского футбольного клуба «Кристал Пэлас» в зимнее трансферное окно, сообщает express.co.uk, утверждая, что в приглашении игрока заинтересован новый главный тренер команды Сэм Эллардайс.
По сообщению источника портала, тренер намерен убедить руководство «Кристал Пэлас» приобрести 27-летнего защитника за 15 миллионов фунтов стерлингов.
Коне перешел в «Сандерленд» из французского «Лорьяна» в январе 2016 года, когда «черными котами» руководил именно Эллардайс. Сумма трансфера составила 5 миллионов фунтов. В сентябре Коне заключил с клубом новый пятилетний контракт.
Эллардайс возглавил «Кристал Пэлас» в пятницу, подписав соглашение сроком на два с половиной года.
«Кристал Пэлас» после 17 туров с 15 очками занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, находясь в одном очке от зоны вылета.
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