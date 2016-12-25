Эллардайс просит руководство «Кристал Пэлас» приобрести футболиста Ламина Коне

По сообщению источника портала, тренер намерен убедить руководство «Кристал Пэлас» приобрести 27-летнего защитника за 15 миллионов фунтов стерлингов.

Коне перешел в «Сандерленд» из французского «Лорьяна» в январе 2016 года, когда «черными котами» руководил именно Эллардайс. Сумма трансфера составила 5 миллионов фунтов. В сентябре Коне заключил с клубом новый пятилетний контракт.

Эллардайс возглавил «Кристал Пэлас» в пятницу, подписав соглашение сроком на два с половиной года.

«Кристал Пэлас» после 17 туров с 15 очками занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, находясь в одном очке от зоны вылета.