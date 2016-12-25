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25 декабря 2016, 0:53 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Андреа Поли: С детства мечтал завоевывать трофеи с «Миланом»

Полузащитник «Милана» Андреа Поли выразил полное удовлетворение победой в матче за Суперкубок Италии над «Ювентусом» (1:1, пенальти — 4:3).

По словам футболиста, он с детства мечтал выигрывать трофеи в составе красно-черных.

— Это бесконечная радость, — приводит Tmw слова Поли. — Мы хотели завоевать этот трофей в том числе и потому, что незаслуженно уступили «Ювентусу» в финале Кубка Италии прошлого сезона. Здорово побеждать в составе «Милана» — я мечтал об этом с детства.

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