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25 декабря 2016, 0:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Монтелла: Победу в Суперкубке Италии многие игроки запомнят на всю жизнь

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился впечатлениями от победы в Суперкубке Италии.

В Дохе «Милан» оказался сильнее «Ювентуса» (1:1 в основное и дополнительное время, 4:3 — по пенальти).

«Убеждён, что эту победу многие ребята запомнят на всю оставшуюся жизнь. Это также важный момент для меня, потому что я выиграл первый трофей в качестве тренера. Я рад за ребят, президента Берлускони и вице-президента Галлиани, а также всех фанатов, которые долго ждали столь значительной победы», — цитирует Монтеллу Football Italia.

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