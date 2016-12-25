Монтелла: Победу в Суперкубке Италии многие игроки запомнят на всю жизнь
Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился впечатлениями от победы в Суперкубке Италии.
В Дохе «Милан» оказался сильнее «Ювентуса» (1:1 в основное и дополнительное время, 4:3 — по пенальти).
«Убеждён, что эту победу многие ребята запомнят на всю оставшуюся жизнь. Это также важный момент для меня, потому что я выиграл первый трофей в качестве тренера. Я рад за ребят, президента Берлускони и
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