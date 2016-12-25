Защитник «Наполи» Кирикеш пропустит до трёх недель из-за травмы

У румынского футболиста диагностировано растяжение мышцы левого бедра первой степени, информирует официальный сайт итальянского клуба.



Кирикеш получил повреждение в выездном матче 18-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» (3:3) и был заменен на 43-й минуте.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Кирикеш забил два гола в девяти матчах.