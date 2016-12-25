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25 декабря 2016, 0:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «Наполи» Кирикеш пропустит до трёх недель из-за травмы

Защитник «Наполи» Влад Кирикеш пропустит до трех недель из-за травмы.

У румынского футболиста диагностировано растяжение мышцы левого бедра первой степени, информирует официальный сайт итальянского клуба.

Кирикеш получил повреждение в выездном матче 18-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» (3:3) и был заменен на 43-й минуте.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Кирикеш забил два гола в девяти матчах.

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