Защитник «Наполи» Кирикеш пропустит до трёх недель из-за травмы
Защитник «Наполи» Влад Кирикеш пропустит до трех недель
из-за травмы.
У румынского футболиста диагностировано растяжение мышцы левого бедра первой степени, информирует официальный сайт итальянского клуба.
Кирикеш получил повреждение в выездном матче 18-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» (3:3) и был заменен на 43-й минуте.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Кирикеш забил два гола в девяти матчах.
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