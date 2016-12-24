Жозе Моуринью: Ибрагимович не поедет заканчивать карьеру в США или Китай

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35-летний швед в 25 матчах этого сезона забил 16 мячей. Клуб намерен продлить контракт с ним еще на один год.

— Я очень рад за Златана, — приводит ВВС слова Моуринью. — Ибрагимович закончит свою карьеру на высоком уровне. Он не поедет заканчивать в США или Китай. Я очень доволен его игрой. Удивительно, что Златан не почти не получает предупреждений, как другие лучшие бомбардиры.