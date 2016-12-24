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24 декабря 2016, 22:28 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Футбольный клуб «Лейпциг» выкупит «Ред Булл Арену» за €70 млн

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Руководство немецкого футбольного клуба «Лейпциг» подписало договор о намерении выкупить домашний стадион команды «Ред Булл Арену» с владельцем сооружения предпринимателем Микаэлем Кльмелем за €70 млн. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Лейпциг» арендует стадион с 2010 года. Руководство футбольного клуба планирует увеличить вместимость стадиона с 42 500 до 57 000 зрителей. Сделку должны одобрить власти города.

«Центральный стадион» был построен в 1956 году. До 1998 года, когда стадион был перестроен, вмещал 10 тысяч зрителей. В 2006 году на арене были сыграны пять матчей чемпионата мира по футболу. В 2010 году «Лейпциг» взял стадион в аренду и переименовал в «Ред Булл Арену».

«Лейпциг», основанный в 2009 году, идет на втором месте в чемпионате Германии. В высшем дивизионе команда проводит первый сезон.

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