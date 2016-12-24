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24 декабря 2016, 22:27 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Эдуарду может вернуться в «Арсенал»?

Экс-нападающий «Шахтера» Эдуарду да Силва может вернуться в лондонский «Арсенал», сообщает Goal.

Форвард вчера стал свободным агентом, поэтому достанется Арсену Вернгеру бесплатно. Хорват бразильского происхождения с 2007 по 2010 год. В составе «канониров» он провел 67 матчей, в которых забил 21 мяч. После этого переехал в Донецк.

В этом сезоне 33-летний Эдуарду провел 19 матчей в составе «Шахтера», в которых забил три мяча.

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