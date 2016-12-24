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24 декабря 2016, 22:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Шмейхель: Потеря Варди значима, но я уверен в каждом нападающем «Лестера»

Голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель прокомментировал решение футбольной ассоциации Англии дисквалифицировать форварда команды Джейми Варди на три матча.

Такое наказание Варди понёс за прямую красную карточку, полученную в матче 17-го тура АПЛ со «Сток Сити» (2:2).

«Варди — ключевой игрок для “Лестера”, это очевидно. Именно Джейми задаем ритм и темп игры, именно с него начинается прессинг, а потому его потеря очень значима. И все же в матче со “Стоком” команда показала, что на многое способна даже без Варди. Я уверен в каждом нападающем “Лестера”. Любой из тех, кого может выбрать тренер, способен изменить ход матча», — цитирует Шмейхеля Sky Sports.

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Раньери: Дисквалификация Варди — это очень печально для футбола

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери прокомментировал решение футбольной ассоциации Англии дисквалифицировать форварда команды Джейми Варди на три матча. Такое наказание Варди понёс за прямую красную карточку, полученную в матче 17-го тура АПЛ со «Сток Сити» (2:2).
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