Шмейхель: Потеря Варди значима, но я уверен в каждом нападающем «Лестера»

Такое наказание Варди понёс за прямую красную карточку, полученную в матче 17-го тура АПЛ со «Сток Сити» (2:2).



«Варди — ключевой игрок для “Лестера”, это очевидно. Именно Джейми задаем ритм и темп игры, именно с него начинается прессинг, а потому его потеря очень значима. И все же в матче со “Стоком” команда показала, что на многое способна даже без Варди. Я уверен в каждом нападающем “Лестера”. Любой из тех, кого может выбрать тренер, способен изменить ход матча», — цитирует Шмейхеля Sky Sports.