«Селтик» обыграл «Хэмилтон» и продолжает лидировать в чемпионате Шотландии

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«Селтик» на выезде обыграл «Хэмилтон» со счетом 3:0. В составе победителей отличились Лей Гриффитс, Стюарт Армстронг и Мусса Дембеле. Отметим, что «кельтам» не помешало победить удаление Калума Макгргора на 47-й минуте. «Рейнджерс» же взял верх в матче с «Инвернессом» — 1:0. Единственный мяч в активе Мартина Вагхорна.

«Селтик» набрал 52 очка и лидирует в чемпионате Шотландии. У «Рейнджерс» 38 очков и второе место.

Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

19-й тур

«Хэмилтон» — «Селтик» — 0:3.

Голы: Гриффитс, 41, Армстронг, 54, Дембеле, 84.

Удаление: Макгрегор, 47 («Селтик»).

«Рейнджерс» — «Инвернессс» — 1:0.

Гол: Вагхорн, 13.