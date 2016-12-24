Испанские СМИ разобрали плюсы и минусы в игре футболиста «Астаны»
Сайт Superdeporte.es обратил внимание на характеристики потенциального новичка «Валенсии», полузащитника «Астаны» Неманьи Максимовича, сообщает Sports.kz.
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«Сербский полузащитник — интересный вариант — хотя бы
Но, возможно, “Валенсии” нужен игрок вроде Сейду Кейта — мощный стержень центральной оси, опытный
Ранее агент Максимовича, Владимир Югович, вёл переговоры с руководством «Валенсии», однако клуб пока не дал чёткого согласия на его трансфер. Главный тренер испанской команды Чезаре Пранделли отметил качество и уровень игры Неманьи, но добавил, что на данный момент его покупка не является приоритетом для клуба.
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