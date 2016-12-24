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24 декабря 2016, 22:18 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Испанские СМИ разобрали плюсы и минусы в игре футболиста «Астаны»

Сайт Superdeporte.es обратил внимание на характеристики потенциального новичка «Валенсии», полузащитника «Астаны» Неманьи Максимовича, сообщает Sports.kz.

Сайт Superdeporte.es обратил внимание на характеристики потенциального новичка Валенсии полузащитника <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Неманьи</span> Максимовича сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Сербский полузащитник — интересный вариант — хотя бы из-за практически “нулевой” стоимости и минимальных рисков. Максимович — многофункциональный игрок средней линии, хотя его тяжело назвать “большим подкреплением”. Впрочем, он отлично дополняет своих партнёров — как в игре с мячом, так и без мяча, он хорошо подключается к атакам команды. Он молод, перспективен и универсален, способен многому научиться. Его трансфер может стать отличным приобретением на зимнем трансферном рынке.

Но, возможно, “Валенсии” нужен игрок вроде Сейду Кейта — мощный стержень центральной оси, опытный опорник-разрушитель. Максимович же не очень здорово проявляет себя, когда речь идёт о защите. Куда активнее он раскрывается, когда нужно найти пробелы в зонах соперника. Он не очень мощный физически и не так хорош в борьбе за верховые мячи. Также ему постоянно нужно двигаться — на низкой скорости его эффективность теряется. К тому же, его не назовёшь “организатором атак” и “альфа-самцом” в футбольном плане, что касается лидерства», — пишет издание.

Ранее агент Максимовича, Владимир Югович, вёл переговоры с руководством «Валенсии», однако клуб пока не дал чёткого согласия на его трансфер. Главный тренер испанской команды Чезаре Пранделли отметил качество и уровень игры Неманьи, но добавил, что на данный момент его покупка не является приоритетом для клуба.

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