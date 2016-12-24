Испанские СМИ разобрали плюсы и минусы в игре футболиста «Астаны»

«Сербский полузащитник — интересный вариант — хотя бы из-за практически “нулевой” стоимости и минимальных рисков. Максимович — многофункциональный игрок средней линии, хотя его тяжело назвать “большим подкреплением”. Впрочем, он отлично дополняет своих партнёров — как в игре с мячом, так и без мяча, он хорошо подключается к атакам команды. Он молод, перспективен и универсален, способен многому научиться. Его трансфер может стать отличным приобретением на зимнем трансферном рынке.



Но, возможно, “Валенсии” нужен игрок вроде Сейду Кейта — мощный стержень центральной оси, опытный опорник-разрушитель. Максимович же не очень здорово проявляет себя, когда речь идёт о защите. Куда активнее он раскрывается, когда нужно найти пробелы в зонах соперника. Он не очень мощный физически и не так хорош в борьбе за верховые мячи. Также ему постоянно нужно двигаться — на низкой скорости его эффективность теряется. К тому же, его не назовёшь “организатором атак” и “альфа-самцом” в футбольном плане, что касается лидерства», — пишет издание.



Ранее агент Максимовича, Владимир Югович, вёл переговоры с руководством «Валенсии», однако клуб пока не дал чёткого согласия на его трансфер. Главный тренер испанской команды Чезаре Пранделли отметил качество и уровень игры Неманьи, но добавил, что на данный момент его покупка не является приоритетом для клуба.