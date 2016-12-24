Футболист Фрэнк Лэмпард заявил, что примет решение о своей карьере в январе

Лэмпард на протяжении 13 лет защищал цвета «Челси», после чего провел один сезон в составе «Манчестер Сити», а с лета 2015 года выступал за «Нью-Йорк Сити», контракт с которым у него истекает в конце декабря. В начале ноября Лэмпард объявил об уходе из американского клуба по окончании соглашения и начале «нового этапа в карьере». Позже «Челси» объявил, что готов предложить ему административный пост.

«Я приму решение о своей карьере в январе. Я решу, смогу ли по-прежнему играть, потому что у меня есть некоторые предложения. Быть в «Челси» или нет — это решать не мне, поэтому я не могу сказать большего. Я бы хотел вернуться в «Челси», — цитирует Лэмпарда L’Equipe.