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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28246695/
24 декабря 2016, 22:16 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист Фрэнк Лэмпард заявил, что примет решение о своей карьере в январе

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу и лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что примет решение относительно своей карьеры в январе.

Лэмпард на протяжении 13 лет защищал цвета «Челси», после чего провел один сезон в составе «Манчестер Сити», а с лета 2015 года выступал за «Нью-Йорк Сити», контракт с которым у него истекает в конце декабря. В начале ноября Лэмпард объявил об уходе из американского клуба по окончании соглашения и начале «нового этапа в карьере». Позже «Челси» объявил, что готов предложить ему административный пост.

«Я приму решение о своей карьере в январе. Я решу, смогу ли по-прежнему играть, потому что у меня есть некоторые предложения. Быть в «Челси» или нет — это решать не мне, поэтому я не могу сказать большего. Я бы хотел вернуться в «Челси», — цитирует Лэмпарда L’Equipe.

Лэмпард провел более 100 матчей за национальную сборную Англии. В 2005 и 2006 году полузащитник признавался игроком года по версии английской премьер-лиги, а в 2010 году был назван премьер-лигой игроком десятилетия. В составе «Челси» футболист стал трехкратным чемпионом страны и четырехкратным обладателем Кубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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