Футболист Фрэнк Лэмпард заявил, что примет решение о своей карьере в январе
Бывший полузащитник сборной Англии по футболу и лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что примет решение относительно своей карьеры в январе.
Лэмпард на протяжении 13 лет защищал цвета «Челси», после чего провел один сезон в составе «Манчестер Сити», а с лета 2015 года выступал за «Нью-Йорк Сити», контракт с которым у него истекает в конце декабря. В начале ноября Лэмпард объявил об уходе из американского клуба по окончании соглашения и начале «нового этапа в карьере». Позже «Челси» объявил, что готов предложить ему административный пост.
«Я приму решение о своей карьере в январе. Я решу, смогу ли
Лэмпард провел более 100 матчей за национальную сборную Англии. В 2005 и 2006 году полузащитник признавался игроком года по версии английской
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