«Фенербахче» предлагает семь миллионов евро за Тайсона
Полузащитником донецкого «Шахтера» Тайсоном интересуется «Фенербахче». Об этом сообщает бразильская версия сайта Goal.com.
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Сообщается, что турецкий клуб готов отдать за бразильца семь миллионов евро. Они рассчитывают, что «Шахтер» не будет просить за него более серьезную сумму, так как уже в июне 2017 года контракт игрока истекает. Ранее Тайсон утверждал, что хочет вернуться в свой бывший клуб «Интернасьонал», вылетевший в бразильскую Серию Б.
В текущем сезоне 28-летний Тайсон провел 24 матча за «Шахтер» и забил семь мячей при семи голевых передачах.
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