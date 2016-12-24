«Фенербахче» предлагает семь миллионов евро за Тайсона

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Сообщается, что турецкий клуб готов отдать за бразильца семь миллионов евро. Они рассчитывают, что «Шахтер» не будет просить за него более серьезную сумму, так как уже в июне 2017 года контракт игрока истекает. Ранее Тайсон утверждал, что хочет вернуться в свой бывший клуб «Интернасьонал», вылетевший в бразильскую Серию Б.

В текущем сезоне 28-летний Тайсон провел 24 матча за «Шахтер» и забил семь мячей при семи голевых передачах.