Не кучно и не тучно

Впрочем, и зарубежных пацифистов на острие атаки у казахстанских команд традиционно предостаточно. Или они какой-то вирус беззубости уже непосредственно здесь подхватывают… Каждый год появляются в КПЛ все новые так называемые форварды, которые, как та палка, стреляют максимум раз в год. А то и реже.



Попробуем вспомнить всех нападающих, кто забивал в КПЛ-2016 лишь по самым большим праздникам, или вовсе так и не предоставил возможности казахстанским любителям футбола порадоваться забитому им мячу.



Надо сказать, что некоторые форварды в прошедшем турнире сильнейшего дивизиона чемпионата нашей страны в прямом смысле слова оставили и болельщиков, и себя самих на голодном пайке. Не сумел ни разу поразить ворота соперников в 11 сыгранным им матчах, например, многоопытный Александр Пищур из «Тараза». 9 «сухих» поединков выдал за «Актобе» Илья Михалев. Актюбинцы вообще, складывается впечатление, испытывали какое-то нездоровое влечение к не собиравшимся поражать цель нападающим — ведь в этой команде играли в 2016-м также и Мурат Тлешев (6 поединков без забитых мячей), и Неманья Николич (ни одного точного удара в 5 сыгранных матчах). Заслуживают места в данном виртуальном «непромокаемом» списке такие форварды от Бога, как проведшие по 5 «сухих» встреч Боти Демель из «Жетысу» и Сергей Гридин из «Акжайыка» (казахстанец, правда, забивал в Первой лиге), а также сыгравшие по 4 поединка без забитых мячей Филип Серечин («Шахтер»), Милош Трифунович («Ордабасы»), Александр Алхазов («Окжетпес»). Оговоримся, правда, что не рассматривали всерьез тут нападающих, проведших только одну-две игры, а также 18−20-летних дублеров.



Но были в КПЛ-2016 и такие форварды, что счет своим забитым в турнире мячам открыли, а вот над тем, чтобы продолжить его, усердствовать не стали. Среди таковых вне конкуренции нападающий «Атырау» Александр Макась. 24 раза выходил в рамках соревнования Казахстанской Премьер-Лиги в уходящем году на поле этот футболист, проведя в общей сложности в игре 819 минут, и всего лишь один раз мяч после удара белоруса пересек линию чужих ворот.

Справедливости ради, впрочем, не один только белорусский игрок из числа форвардов-легионеров забивал в КПЛ-2016 в год по чайной ложке. Известный, скажем, в прошлом нападающий московского «Локомотива», «Оденсе», «Мольде», «Локерена» и т.д., и т. п. по имени Байе Джиби Фалль разродился в «Иртыше» аж двумя забитыми мячами в 25 проведенных поединках. В общей сложности сенегалец находился на поле в рамках соревнования 1190 минут.



Итого — по 595 минут на одно взятие ворот. Ненамного лучше показатели у бывшего одноклубника Фалля гамбийца Усмана Джаллоу, покинувшего Павлодар летом. Этот форвард, действовавший, правда, в нескольких матчах на фланге, в 21 противостоянии в рамках турнира Казахстанской Премьер-Лиги заставил голкиперов соперников иртышан вынимать мяч из сетки своих ворот трижды. В общей сложности вернувшийся по ходу сезона в ХИК нападающий находился в КПЛ на поле 1775 минут — таким образом, на одно взятие чужих ворот в турнире он затрачивал 592 минуты своего игрового времени.



Из казахстанцев здесь обращает на себя внимание результат Бауыржана Турысбека: 26 матчей — 2 гола, 759 минут на забитый мяч. Правда, здесь, конечно, необходимо делать скидку на переход футболиста в середине сезона в «Кайрат», где стать равноценным конкурентом Жерару Гоу нашему земляку было невероятно сложно.



Казахстанский футбольный сезон 2016 года не за горами. Турнир в КПЛ-2017 подарит отечественным поклонникам игры миллионов новых героев и новых любимцев. Но, вместе с тем, обязательно познакомит всех нас он и с такими горе-голеадорами, что будут лишь обозначать свое присутствие на поле. Хочется, впрочем, надеяться, что таковых будет все же не слишком много….