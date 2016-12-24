Не кучно и не тучно
То, что результативных нападающих в Казахстане днем с огнем сыскать невероятно сложно, ни для кого, пожалуй, не секрет. Лучшие из воспитанных в отечественных футбольных школах бомбардиры обычно вполне довольствуются несколькими точными выстрелами за сезон. В этом плане показатель Романа Муртазаева в 2016 году — приятное исключение.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Впрочем, и зарубежных пацифистов на острие атаки у казахстанских команд традиционно предостаточно. Или они
Попробуем вспомнить всех нападающих, кто забивал в КПЛ-2016 лишь по самым большим праздникам, или вовсе так и не предоставил возможности казахстанским любителям футбола порадоваться забитому им мячу.
Надо сказать, что некоторые форварды в прошедшем турнире сильнейшего дивизиона чемпионата нашей страны в прямом смысле слова оставили и болельщиков, и себя самих на голодном пайке. Не сумел ни разу поразить ворота соперников в 11 сыгранным им матчах, например, многоопытный Александр Пищур из «Тараза». 9 «сухих» поединков выдал за «Актобе» Илья Михалев. Актюбинцы вообще, складывается впечатление, испытывали
Но были в КПЛ-2016 и такие форварды, что счет своим забитым в турнире мячам открыли, а вот над тем, чтобы продолжить его, усердствовать не стали. Среди таковых вне конкуренции нападающий «Атырау» Александр Макась. 24 раза выходил в рамках соревнования Казахстанской
Справедливости ради, впрочем, не один только белорусский игрок из числа
Итого — по 595 минут на одно взятие ворот. Ненамного лучше показатели у бывшего одноклубника Фалля гамбийца Усмана Джаллоу, покинувшего Павлодар летом. Этот форвард, действовавший, правда, в нескольких матчах на фланге, в 21 противостоянии в рамках турнира Казахстанской
Из казахстанцев здесь обращает на себя внимание результат Бауыржана Турысбека: 26 матчей — 2 гола, 759 минут на забитый мяч. Правда, здесь, конечно, необходимо делать скидку на переход футболиста в середине сезона в «Кайрат», где стать равноценным конкурентом Жерару Гоу нашему земляку было невероятно сложно.
Казахстанский футбольный сезон 2016 года не за горами. Турнир в КПЛ-2017 подарит отечественным поклонникам игры миллионов новых героев и новых любимцев. Но, вместе с тем, обязательно познакомит всех нас он и с такими
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