Сэм Эллардайс: Ситуация с увольнением из сборной повлияла даже на моих внуков в школе

FA приняла решение об отставке специалиста после обвинений в коррупции со стороны британских журналистов, которые под видом бизнесменов предложили Эллардайсу взятку в размере 400 тысяч фунтов за помощь в осуществлении трансфера. Тренер объяснил им, как обойти запрет, запрещающий третьим лицам иметь права на футболистов. Эллардайс пробыл наставником сборной Англии 67 дней.

— Первый месяц после увольнения был самым сложным в моей карьере, — приводит Sky Sports слова Эллардайса. — Первая реакция на это все была, мягко говоря, истеричной. Это коснулось всей моей семьи, даже внуков в школе. Наконец я преодолел время невзгод и готов двигаться дальше.