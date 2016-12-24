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24 декабря 2016, 21:46 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Габбьядини близок к переходу в «Эвертон» за 20 миллионов евро

Нападающий «Наполи» Маноло Габбьядини близок к переходу в «Эвертон». Об этом в своем твиттере сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери.

Сообщается, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Ранее президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис заявил, что форвард покинет клуб.

В текущем сезоне 25-летний Маноло Габбьядини провел 17 матчей за «Наполи» и забил три мяча.

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