Габбьядини близок к переходу в «Эвертон» за 20 миллионов евро

Сообщается, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Ранее президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис заявил, что форвард покинет клуб.

В текущем сезоне 25-летний Маноло Габбьядини провел 17 матчей за «Наполи» и забил три мяча.