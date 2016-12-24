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24 декабря 2016, 20:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бабель продолжит карьеру в «Бешикташе»

Голландский нападающий Райан Бабель близок к переходу в «Бешикташ».

30-летний форвард прибыл в Турцию и сегодня был замечен на матче чемпионата страны между «Бешикташем» и «Газиантепспор».

В сентябре форвард подписал контракт с «Депортиво». Соглашение истекает в конце декабря, после чего Бабель станет свободным агентом.

Как сообщает Sporx, контракт Бабеля будет рассчитан на два с половиной года. За это время ему будет выплачено € 4,2 млн. В новой команде Бабель получит 49-й номер.

Бешикташ
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