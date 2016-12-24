Бабель продолжит карьеру в «Бешикташе»

30-летний форвард прибыл в Турцию и сегодня был замечен на матче чемпионата страны между «Бешикташем» и «Газиантепспор».



В сентябре форвард подписал контракт с «Депортиво». Соглашение истекает в конце декабря, после чего Бабель станет свободным агентом.



Как сообщает Sporx, контракт Бабеля будет рассчитан на два с половиной года. За это время ему будет выплачено € 4,2 млн. В новой команде Бабель получит 49-й номер.