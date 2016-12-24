«Ювентус» подтвердил наличие травмы у Алекса Сандру

Ранее сообщалось, что бразильцу потребуется 2−3 недели на восстановление. В ближайшие дни клуб официально объявит о его сроках лечения.

За «Ювентус» Сандру выступает с 2015 года. В текущем сезоне чемпионата Италии он провел 17 матчей, в которых забил один мяч и сделал 4 голевые передачи.