«Ювентус» подтвердил наличие травмы у Алекса Сандру
«Ювентус» на своем сайте заявил, что защитник Алекс Сандру прошел специальное медицинское обследование, которое подтвердило наличие травмы. Футболист получил повреждение бедра в первом тайме матча за Суперкубок Италии против «Милана» (1:1, пен. — 3:4) и был заменен на 33-й минуте встречи.
Ранее сообщалось, что бразильцу потребуется 2−3 недели на восстановление. В ближайшие дни клуб официально объявит о его сроках лечения.
За «Ювентус» Сандру выступает с 2015 года. В текущем сезоне чемпионата Италии он провел 17 матчей, в которых забил один мяч и сделал 4 голевые передачи.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter