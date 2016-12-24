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24 декабря 2016, 20:46 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Ювентус» подтвердил наличие травмы у Алекса Сандру

«Ювентус» на своем сайте заявил, что защитник Алекс Сандру прошел специальное медицинское обследование, которое подтвердило наличие травмы. Футболист получил повреждение бедра в первом тайме матча за Суперкубок Италии против «Милана» (1:1, пен. — 3:4) и был заменен на 33-й минуте встречи.

Ранее сообщалось, что бразильцу потребуется 2−3 недели на восстановление. В ближайшие дни клуб официально объявит о его сроках лечения.

За «Ювентус» Сандру выступает с 2015 года. В текущем сезоне чемпионата Италии он провел 17 матчей, в которых забил один мяч и сделал 4 голевые передачи.

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