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24 декабря 2016, 19:54 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

Австралийские чиновники забраковали экс-игрока «Шахтера»

Бывший нападающий «Шахтера» Эдуардо согласовал переход в «Вестерн Сидней Уондерерс», однако трансфер заблокировали чиновники.

Бывший нападающий Шахтера <span class=error>Эдуардо</span> согласовал переход в Вестерн Сидней Уондерерс однако трансфер заблокировали чиновники. Увеличить
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Руководство «Вестерн Сидней Уондерерс» согласовало условия личного контракта с 33-летним Эдуардо и собиралось завершать сделку, но в ее ход вмешались представители Федерации футбола Австралии (ФФА), сообщает «Сегодня».

«Вестерн Сидней» уже имеет в своей заявке 5 легионеров, не обладающих австралийским гражданством, а потому для осуществления трансфера Эдуардо клубу было необходимо заручиться поддержкой ФФА, чтобы провести сделку по категории «игрока-гостя».

Однако чиновники Федерации отвергли такую возможность, отметив, что Эдуардо с их точки зрения не подпадает под игрока «высокого уровня, который не только привносит талант и имеет воздействие на развитие определенного клуба, но и способствует повышению уровня всего соревнования».

Фото: shakhtar.com.

Шахтер Д
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