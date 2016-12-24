Клопп: Те, кого можно переманить большими деньгами, лишаются своего характера

«Считаю, что те, кого можно переманить большими деньгами, лишаются своего характера. Игроки должны знать, что они могут заработать серьёзные деньги в “Ливерпуле”. Мы не будем сходить с ума. Мы убеждаем игроков особым характером команды.



Никто не должен покидать “Ливерпуль” из-за денег. Может быть, в мире есть всего несколько команд, которые будут играть лучше нас. Вот в такие клубы и нужно переходить. Мы хотим, чтобы у нас были футболисты, которые готовы развиваться, и это не сообщение перед трансферным окном. Это сообщение на несколько следующих лет», — цитирует Клоппа Mirror.