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24 декабря 2016, 19:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Клопп: Те, кого можно переманить большими деньгами, лишаются своего характера

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после трансфера полузащитника Юлиана Дракслера из «Вольфсбурга» в «ПСЖ» поделился мнением о решениях игроков переходить в клубы, предлагающие им большую зарплату.

«Считаю, что те, кого можно переманить большими деньгами, лишаются своего характера. Игроки должны знать, что они могут заработать серьёзные деньги в “Ливерпуле”. Мы не будем сходить с ума. Мы убеждаем игроков особым характером команды.

Никто не должен покидать “Ливерпуль” из-за денег. Может быть, в мире есть всего несколько команд, которые будут играть лучше нас. Вот в такие клубы и нужно переходить. Мы хотим, чтобы у нас были футболисты, которые готовы развиваться, и это не сообщение перед трансферным окном. Это сообщение на несколько следующих лет», — цитирует Клоппа Mirror.

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