Клопп: Те, кого можно переманить большими деньгами, лишаются своего характера
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после трансфера полузащитника Юлиана Дракслера из «Вольфсбурга» в «ПСЖ» поделился мнением о решениях игроков переходить в клубы, предлагающие им большую зарплату.
«Считаю, что те, кого можно переманить большими деньгами, лишаются своего характера. Игроки должны знать, что они могут заработать серьёзные деньги в “Ливерпуле”. Мы не будем сходить с ума. Мы убеждаем игроков особым характером команды.
Никто не должен покидать “Ливерпуль”
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