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24 декабря 2016, 19:41 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Стойчо Младенов: ЦСКА? Сейчас я думаю исключительно о «Кайсаре». Хочу, чтобы люди в клубе были довольны мной

Главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов прокомментировал интерес к нему со стороны софийского ЦСКА, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg.

Главный тренер <span class=error>Кайсара</span> <span class=error>Стойчо</span> <span class=error>Младенов</span> прокомментировал интерес к нему со стороны софийского ЦСКА сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg. Увеличить
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— ЦСКА? Я не хочу обсуждать эту тему. У меня нет никакого желания говорить об этом. Это нормально, что моё имя постоянно связывают с ЦСКА, но я уже достаточно сказал, что думаю на этот счёт. Вам нравится тратить своё время на эти разговоры? Конечно, я хочу вернуться в Болгарию, в свою страну, в свой чемпионат. Тогда я буду открыт для предложений от любых клубов, мы всё обсудим. Но я против частых изменений: должна быть долгосрочная программа. Недостаток качественных кадров плохо отразится на национальной сборной — Болгарии нужно больше профессионалов. Но сейчас я думаю исключительно о «Кайсаре». Я хочу, чтобы в этом клубе люди так же были довольны мной, как и в предыдущем, — сказал Младенов.

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