Стойчо Младенов: ЦСКА? Сейчас я думаю исключительно о «Кайсаре». Хочу, чтобы люди в клубе были довольны мной

— ЦСКА? Я не хочу обсуждать эту тему. У меня нет никакого желания говорить об этом. Это нормально, что моё имя постоянно связывают с ЦСКА, но я уже достаточно сказал, что думаю на этот счёт. Вам нравится тратить своё время на эти разговоры? Конечно, я хочу вернуться в Болгарию, в свою страну, в свой чемпионат. Тогда я буду открыт для предложений от любых клубов, мы всё обсудим. Но я против частых изменений: должна быть долгосрочная программа. Недостаток качественных кадров плохо отразится на национальной сборной — Болгарии нужно больше профессионалов. Но сейчас я думаю исключительно о «Кайсаре». Я хочу, чтобы в этом клубе люди так же были довольны мной, как и в предыдущем, — сказал Младенов.