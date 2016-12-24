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24 декабря 2016, 19:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бывший футболист «Ростсельмаша» отказался возглавить китайский клуб

Украинский тренер Анатолий Бессмертный получил предложение возглавить один из китайских клубов, сообщает интернет-издание Footboom.

Украинский тренер Анатолий Бессмертный получил предложение возглавить один из китайских клубов сообщает <nobr>интернет-издание</nobr> Footboom. Увеличить
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По информации источника, 47-летний специалист вынужден был отказаться от предложения по семейным обстоятельствам.

В бытность футболистом Бессмертный защищал цвета ряда российских клубов: «Тюмени», «Ростсельмаша», «Черноморца» и ставропольского «Динамо», а также киевского «Динамо». В качестве тренера он работал на Украине с черкасским «Днепром» и «Полтавой».

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