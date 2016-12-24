Бывший футболист «Ростсельмаша» отказался возглавить китайский клуб

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По информации источника, 47-летний специалист вынужден был отказаться от предложения по семейным обстоятельствам.



В бытность футболистом Бессмертный защищал цвета ряда российских клубов: «Тюмени», «Ростсельмаша», «Черноморца» и ставропольского «Динамо», а также киевского «Динамо». В качестве тренера он работал на Украине с черкасским «Днепром» и «Полтавой».