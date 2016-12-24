Лэмпард рассказал, кого в «Манчестер Сити» штрафовали за опоздание на тренировку

«Не могу вспомнить, кто заплатил больше всего штрафов за опоздания на тренировки в «Челси», но помню, что в «Манчестер Сити» это происходило с Агуэро. Ему было всё равно. Он был таким непринуждённым и просто прогуливался до тренировочного поля, приходя на пять минут позже.



Ему говорили, что он оштрафован, а он отвечал: «Хорошо, никаких проблем. Подождите выходных — я сделаю хет-трик и все будут счастливы», — цитирует Лэмпарда Sky Sports.