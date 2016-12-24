Президент «Наполи»: Габбьядини не подходит для футбола Сарри

По словам Де Лаурентиса, 25-летний форвард не подходит под стиль игры наставника — Маурицио Сарри.



«Габбьядини забил много голов в «Сампдории», а также здесь под руководством Рафаэля Бенитеса. Так что с другой системой игры у него будет больше шансов проявить себя.



Я думал, что его выступление в первом сезоне было связано с физическими проблемами, но это не так. Он просто не подходит для футбола Сарри.

Тренер не может терять очки, помогая одному игроку", — цитирует Де Лаурентиса Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.



В текущем сезоне Габбьядини сыграл в 12 (семь — в стартовом составе) матчах итальянской Серии A и забил два гола.