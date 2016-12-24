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24 декабря 2016, 18:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Президент «Наполи»: Габбьядини не подходит для футбола Сарри

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис дал понять, что неаполитанский клуб намерен расстаться с нападающим Маноло Габбьядини.

По словам Де Лаурентиса, 25-летний форвард не подходит под стиль игры наставника — Маурицио Сарри.

«Габбьядини забил много голов в «Сампдории», а также здесь под руководством Рафаэля Бенитеса. Так что с другой системой игры у него будет больше шансов проявить себя.

Я думал, что его выступление в первом сезоне было связано с физическими проблемами, но это не так. Он просто не подходит для футбола Сарри.

Тренер не может терять очки, помогая одному игроку", — цитирует Де Лаурентиса Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

В текущем сезоне Габбьядини сыграл в 12 (семь — в стартовом составе) матчах итальянской Серии A и забил два гола.

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