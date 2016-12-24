«Кайсар» договорился с Курьором

— В Казахстане немного изменилась система — теперь не будет никакого разделения, а будет чемпионат в три круга. Если же вообще сравнивать чемпионаты, то в Казахстане люди уважают тренеров и своих футболистов. Удивительные люди, их отношение и поведение — они знают, чего хотят.



Курьор? Мы договорились с ним о переходе. На данный момент других игроков из чемпионата Болгарии мы подписывать не планируем, — сказал Младенов.



В прошлом сезоне Курьор провёл 11 матчей, в которых забил 3 гола. Ранее Матиас выступал за такие клубы, как «Нант Б» (Франция), «Гиньон» (Франция), «Ориуэла» (Испания), «Атлетико Балеарес» (Испания), «Голден Лайон» (Мартиника), «Уракан Валенсия» (Испания), «Черно Море» (Болгария), «Динамо Тбилиси» (Грузия). Также 28-летний нападающий сыграл 6 матчей в составе сборной Мартиники и забил 1 мяч.