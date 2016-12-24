Тренеры «Астаны» и «Кайсара» сыграли в Рождественском турнире

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов и его коллега из «Кайсара» Стойчо Младенов приняли участие в Рождественском футбольном турнире ветеранов, который прошёл в спорткомплексе «Царско село» в Софии, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg.



Стойлов играл за «Левски» на непрофильной для себя позиции — вратаря (в бытность игроком Станимир был полузащитником). Его команда заняла на турнире 4-е место, уступив «Локомотиву» (Пловдив) — 1:5 и «Витоше» (Быстрица) — 3:7. Младенов же стал чемпионом турнира в составе ЦСКА: в полуфинале «армейцы» обыграли «Витошу» — 3:1, а в решающем матче нанесли поражение «Локомотиву» — 3:2.