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24 декабря 2016, 18:22 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Тренеры «Астаны» и «Кайсара» сыграли в Рождественском турнире

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов и его коллега из «Кайсара» Стойчо Младенов приняли участие в Рождественском футбольном турнире ветеранов, который прошёл в спорткомплексе «Царско село» в Софии, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg.

Главный тренер <span class=error>Астаны</span> Станимир <span class=error>Стойлов</span> и его коллега из <span class=error>Кайсара</span> <span class=error>Стойчо</span> <span class=error>Младенов</span> приняли участие в Рождественском футбольном турнире ветеранов который прошёл в спорткомплексе <span class=error>Царско</span> село в Софии сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg. Увеличить
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Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов и его коллега из «Кайсара» Стойчо Младенов приняли участие в Рождественском футбольном турнире ветеранов, который прошёл в спорткомплексе «Царско село» в Софии, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg.

Стойлов играл за «Левски» на непрофильной для себя позиции — вратаря (в бытность игроком Станимир был полузащитником). Его команда заняла на турнире 4-е место, уступив «Локомотиву» (Пловдив) — 1:5 и «Витоше» (Быстрица) — 3:7. Младенов же стал чемпионом турнира в составе ЦСКА: в полуфинале «армейцы» обыграли «Витошу» — 3:1, а в решающем матче нанесли поражение «Локомотиву» — 3:2.

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