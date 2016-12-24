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24 декабря 2016, 18:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Порту» в январе может попытаться приобрести Депая

Нападающим «Манчестер Юнайтед» Мемфисом Депаем заинтересовался «Порту», информирует A Bola.

В январе 2017 года португальский клуб может попытаться приобрести нидерландского футболиста. Ранее в СМИ появлялась информация, что одним из главных претендентов на Депая является московский «Спартак».

Депай перешёл из ПСВ в «МЮ» в 2015 году. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью ранее заявил, что готов отпустить футболиста, а клуб, по данным английских СМИ, готов сократить запрашиваемую цену за игрока до £ 12,5 млн (около € 15 млн).

В нынешнем сезоне АПЛ Мемфис провёл на поле 20 минут и получил одну жёлтую карточку.

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