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24 декабря 2016, 17:59 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

У новичка «Астаны» столько же очков в таблице «Золотой бутсы», сколько и у Суареса с Месси

Нападающий «Астаны» Аздрен Лулаку, перешедший в казахстанский клуб из румынского «Газ Метана», имеет впечатляющие текущие бомбардирские показатели, сообщает Sports.kz.

Нападающий <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Аздрен</span> <span class=error>Лулаку</span> перешедший в казахстанский клуб из румынского Газ Метана имеет впечатляющие текущие бомбардирские показатели сообщает Sports.kz. Увеличить
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В сезоне-2016/17 Лулаку уже забил 16 мячей, что позволило ему набрать 24 очка в таблице «Золотой бутсы» (гол, забитый в чемпионате Румынии, считается с рейтингом 1,5). Аналогичное количество очков на данный момент имеют нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес, форвард «Баварии» Роберт Левандовски и полузащитник «Арсенала» Алексис Санчес — все эти футболисты, включая Лулаку, делят 11-е место.

В топ-3 лучших бомбардиров национальных чемпионатов входят Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия Дортмунд») — 16 мячей, 32 очка; Кристиан Гюткьер («Русенборг») — 19 мячей, 28,5 очков и Мауро Икарди («Интер») — 14 мячей, 28 очков.

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