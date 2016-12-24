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24 декабря 2016, 17:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Абреу и Д’Алессандро повторили курьёзную ошибку Анри и Пиреса, разыграв пенальти

В благотворительном матче, организованном для сбора средств семьям погибших в авиакатастрофе бразильского клуба «Шапекоэнсе», экс-полузащитник сборной Аргентины Андрес Д`Алессандро и бывший нападающий сборной Уругвая Себастьян Абреу совершили курьёзную ошибку при розыгрыше пенальти.

Футболисты практически повторили знаменитую осечку при розыгрыше 11-метрового удара игроками «Арсенала» Робера Пиреса и Тьерри Анри в 2005 году. Исполнить удар подошёл к точке Абреу и покатил мяч на Д`Алессандро, однако защитник команды соперника успел помешать пробить оппоненту. Тем не менее судья усмотрел нарушение правил со стороны защитника и заставил пострадавших перебить пенальти, который уже без всяких хитростей успешно реализовал Д`Алессандро.
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