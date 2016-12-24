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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28245612/
24 декабря 2016, 17:30 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Жасур Нарзикулов: Если все пройдет успешно, уже в январе поеду на сборы

Многие игроки с нетерпением ожидают окончания долгого футбольного сезона, чтобы, наконец, полноценно провести какое-то время с родными и близкими. Однако не у всех футболистов, к сожалению, это в итоге получается….

Многие игроки с нетерпением ожидают окончания долгого футбольного сезона чтобы наконец полноценно провести <nobr>какое-то </nobr>время с родными и близкими. Однако не у всех футболистов к сожалению это в итоге получается… Увеличить
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32-летний голкипер Жасур Нарзикулов был единственным в КПЛ-2016 стражем ворот, который принял участие во всех поединках своей команды в турнире. До последнего тура этот голкипер отыграл 31 поединок завершившегося чемпионата нашей страны, что называется, от свистка до свистка. Однако в заключительный игровой день в домашнем поединке «Атырау» с «Тоболом» Жасур получил повреждение, после которого не сумел продолжить встречу. На 56-й минуте игры Нарзикулов уступил место на поле Рамилю Нурмухаметову, проведя в итоге в КПЛ-2016 13 «сухих» поединков — чаще него в турнире на 0 играл только вратарь чемпиона страны «Астаны» Ненад Эрич.

Когда все его одноклубники и остальные игроки команд Казахстанской Премьер-Лиги отправились в заслуженный отпуск, Жасур вынужден был ходить по врачам. Те давали разные прогнозы, но рекомендации местных спецталистов сводились к одному: необходимо оперативное вмешательство. Что, естественно, подразумевало: голкипер должен надолго выбыть из строя.

Однако стражу ворот «Атырау» не хотелось на продолжительное время оставаться вне своей команды. Вратарь попробовал поискать другие варианты лечения — за границей. И, к счастью, необходимо отметить, нашел. В Италии.

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz связался со стражем ворот команды из нефтяной столицы нашей страны и попросил кипера рассказать, как проходит его лечение, и когда атырауским болельщикам ожидать возвращения своего любимца в строй.

 — Жасур, как обстоят Ваши дела после злополучной травмы, полученной в последнем туре завершившегося чемпионата страны?
— Спасибо, все хорошо. После травмы сначала консультировался у казахстанских врачей, которые сказали, что потребуется операция. Но потом решил поехать в Рим — в хорошую клинику, где ранее лечились другие казахстанские футболисты. Там профессора поставили более утешительный диагноз: можно обойтись без хирургического вмешательства, — то есть, восстановить ногу с помощью специальной программы упражнений.

 — Это хорошая новость. Из чего состоит такая программа восстановления?
— Из специальной программы тренировок, которые я буду проводить под присмотром местных физиотерапевтов. Они определили индивидуальные нагрузки для меня. Буду постепенно восстанавливать колено.

 — Можно ли уже сейчас надеяться, что болельщики смогут увидеть Вашу игру в начале сезона?
— Если восстановление пройдет успешно, то уже в январе смогу поехать на сборы и тренироваться в полную силу. Будем надеяться на лучшее. Хочу сказать всем болельщикам, которые после травмы переживали и поддерживали меня, огромное спасибо!

Атырау
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