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24 декабря 2016, 16:57 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

СМИ: Соболь проведет сборы с «Шахтером»

Эдуард Соболь может вернуться в Шахтер.

Эдуард Соболь может вернуться в Шахтер. Увеличить
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Защитник «Шахтера» Эдуард Соболь, выступающий на правах аренды в «Заре», может вернуться в состав «горняков».

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека вроде бы заинтересован в возвращении Соболя в свою команду и молодой защитник может поехать с донецким клубом на зимние сборы.

В этом сезоне Эдуард Соболь сыграл в составе Зари во всех турнирах 18 поединков, а также провел четыре матча за сборную Украины.

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