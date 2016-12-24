СМИ: Соболь проведет сборы с «Шахтером»

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Защитник «Шахтера» Эдуард Соболь, выступающий на правах аренды в «Заре», может вернуться в состав «горняков».

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека вроде бы заинтересован в возвращении Соболя в свою команду и молодой защитник может поехать с донецким клубом на зимние сборы.

В этом сезоне Эдуард Соболь сыграл в составе Зари во всех турнирах 18 поединков, а также провел четыре матча за сборную Украины.