СМИ: Соболь проведет сборы с «Шахтером»
Эдуард Соболь может вернуться в Шахтер.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Защитник «Шахтера» Эдуард Соболь, выступающий на правах аренды в «Заре», может вернуться в состав «горняков».
Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека вроде бы заинтересован в возвращении Соболя в свою команду и молодой защитник может поехать с донецким клубом на зимние сборы.
В этом сезоне Эдуард Соболь сыграл в составе Зари во всех турнирах 18 поединков, а также провел четыре матча за сборную Украины.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter