Андрей Ферапонтов: В «Ордабасы» меня звали еще прошлым летом
Накануне стало известно, что один из самых перспективных казахстанских тренеров Андрей Ферапонтов продолжит свою профессиональную карьеру в составе тренерского штаба «Ордабасы».
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Корреспондент Sports.kz решил узнать у специалиста, с чем связано его решение перебраться в Шымкент.
— Андрей Святославович, будете теперь работать в «Ордабасы»?
— Да, уже подписал контракт.
— Трудовое соглашение рассчитано до конца сезона 2017 года? Почему приняли такое решение, если не секрет?
— Да, до конца года. Меня сюда приглашали еще в июне 2016 года, люди были заинтересованы в сотрудничестве со мной. Вот я и дал добро, доработав контракт с «Окжетпесом» до конца.
— Понятно. А функции у Вас будут те же, что и в «Окжетпесе»? Известно, что в «Ордабасы» ассистенты главного тренера куда больше отвечают за непосредственно тренировочный процесс, чем в других командах.
— Функции те же. И фронт работы, я думаю, будет большим.
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— Пока не готов ответить на этот вопрос.
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