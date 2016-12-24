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24 декабря 2016, 16:52 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Андрей Ферапонтов: В «Ордабасы» меня звали еще прошлым летом

Накануне стало известно, что один из самых перспективных казахстанских тренеров Андрей Ферапонтов продолжит свою профессиональную карьеру в составе тренерского штаба «Ордабасы».

Накануне стало известно что один из самых перспективных казахстанских тренеров Андрей <span class=error>Ферапонтов</span> продолжит свою профессиональную карьеру в составе тренерского штаба <span class=error>Ордабасы</span>. Увеличить
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Корреспондент Sports.kz решил узнать у специалиста, с чем связано его решение перебраться в Шымкент.

 — Андрей Святославович, будете теперь работать в «Ордабасы»?
— Да, уже подписал контракт.

 — Трудовое соглашение рассчитано до конца сезона 2017 года? Почему приняли такое решение, если не секрет?
— Да, до конца года. Меня сюда приглашали еще в июне 2016 года, люди были заинтересованы в сотрудничестве со мной. Вот я и дал добро, доработав контракт с «Окжетпесом» до конца.

 — Понятно. А функции у Вас будут те же, что и в «Окжетпесе»? Известно, что в «Ордабасы» ассистенты главного тренера куда больше отвечают за непосредственно тренировочный процесс, чем в других командах.
— Функции те же. И фронт работы, я думаю, будет большим.

 — Кого-то из знакомых Вам по предыдущей работе в других командах игроков в «Ордабасы» привлекать будете?
— Пока не готов ответить на этот вопрос.

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