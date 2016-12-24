Защитник «Интера» Нагатомо сделал предложение девушке прямо на поле

Во время посещения стадиона футболист вышел на газон с кольцом, встал на колено и произнес нужные слова. Правда, трибуны стадиона в этот момент были пустыми. Предложение стало для избранницы футболиста неожиданным.

В нынешнем сезоне Нагатомо провел 7 матчей в чемпионате Италии.