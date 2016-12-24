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24 декабря 2016, 16:36 | Футбол: Зарубежный | Спортфакт

Защитник «Интера» Нагатомо сделал предложение девушке прямо на поле

Игрок миланского «Интера» Юто Нагатомо решил сделать своей девушке предложение руки и сердца на футбольном поле.

Во время посещения стадиона футболист вышел на газон с кольцом, встал на колено и произнес нужные слова. Правда, трибуны стадиона в этот момент были пустыми. Предложение стало для избранницы футболиста неожиданным.
В нынешнем сезоне Нагатомо провел 7 матчей в чемпионате Италии.

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