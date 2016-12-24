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24 декабря 2016, 16:24 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Специалист: Возможно, Аршавину надо было отправляться в Испанию

Советский и российский футболист и тренер Сергей Веденеев, работавший в свое время в футбольной школе питерского «Зенита», поделился своим мнением по поводу игрока «Кайрата» Андрея Аршавина.

Советский и российский футболист и тренер Веденеев поделился мнением об игроке Кайрата. Увеличить
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«Наш самый лучший игрок Аршавин недолго продержался на высоте. А ведь Андрей играл в то время на порядок сильнее Смолова. Возможно, Аршавину надо было отправляться в Испанию, а Кержакову — в Англию.

Произвести, так сказать, рокировку. Получилось же, что Кержаков не смог быть полезен в комбинационной игре, что требовалось в «Севилье», а Аршавину в Англии надо было пахать. Случись эта виртуальная рокировка, Аршавин в Испании чувствовал бы себя как рыба в воде. А Кержаков, очень сильный физически, в Англии с его данными тоже был бы в ударе: потолкаться в штрафной, побороться за мяч, попрессинговать — это же его!" — цитирует Веденеева sport-weekend.com.

Напомним, последний сезон 35-летний Аршавин отыграл в «Кайрате». В чемпионате Казахстана он забил восемь голов и отдал семь голевых передач в 28 матчах. После окончания сезона «Кайрат» продлил контракт с Аршавиным до окончания 2017 года.

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