Специалист: Возможно, Аршавину надо было отправляться в Испанию
Советский и российский футболист и тренер Сергей Веденеев, работавший в свое время в футбольной школе питерского «Зенита», поделился своим мнением по поводу игрока «Кайрата» Андрея Аршавина.
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Видимо, что-то случилось...
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«Наш самый лучший игрок Аршавин недолго продержался на высоте. А ведь Андрей играл в то время на порядок сильнее Смолова. Возможно, Аршавину надо было отправляться в Испанию, а Кержакову — в Англию.
Произвести, так сказать, рокировку. Получилось же, что Кержаков не смог быть полезен в комбинационной игре, что требовалось в «Севилье», а Аршавину в Англии надо было пахать. Случись эта виртуальная рокировка, Аршавин в Испании чувствовал бы себя как рыба в воде. А Кержаков, очень сильный физически, в Англии с его данными тоже был бы в ударе: потолкаться в штрафной, побороться за мяч, попрессинговать — это же его!" — цитирует Веденеева
Напомним, последний сезон 35-летний Аршавин отыграл в «Кайрате». В чемпионате Казахстана он забил восемь голов и отдал семь голевых передач в 28 матчах. После окончания сезона «Кайрат» продлил контракт с Аршавиным до окончания 2017 года.
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