«Барселона» вместо Срны подпишет игрока «Валенсии» Канселу
Испанская «Барселона» отказалась от идеи подписания хорватского ветерана «Шахтера» Дарио Срны и в течение нескольких последних недель вела тайные переговоры с агентом Канселу Жорже Мендешем, сообщает Isport.
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Португальский агент хотел оформить сделку в зимнее трансферное окно, но «Барселона» заявила, что на данный момент не располагает необходимой суммой. Помимо этого, сам 22-летний защитник попросил дать ему доиграть сезон в составе «Валенсии».
Как сообщает издание со ссылкой испанский портал Sport.es, на данный момент стороны улаживают конечную стоимость трансфера. Предполагается, что «Барса» заплатит за Канселу порядка 30 млн евро, а с игроком будет подписан пятилетний контракт.
В текущем сезоне Жоау Канселу провел 15 матчей в Примере, в которых отдал одну результативную передачу.
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