«Барселона» вместо Срны подпишет игрока «Валенсии» Канселу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Португальский агент хотел оформить сделку в зимнее трансферное окно, но «Барселона» заявила, что на данный момент не располагает необходимой суммой. Помимо этого, сам 22-летний защитник попросил дать ему доиграть сезон в составе «Валенсии».

Как сообщает издание со ссылкой испанский портал Sport.es, на данный момент стороны улаживают конечную стоимость трансфера. Предполагается, что «Барса» заплатит за Канселу порядка 30 млн евро, а с игроком будет подписан пятилетний контракт.

В текущем сезоне Жоау Канселу провел 15 матчей в Примере, в которых отдал одну результативную передачу.